Luigi Di Maio, ecco con che voto è uscito dalla maturità: sconvolgente

Mancano pochi giorni all'esame di maturità, che quest'anno coinvolgerà oltre mezzo milioni di studenti. E così, ecco che Il Messaggero indaga sull'esame di maturità... della casta. Dei politici insomma: con che voti sono usciti dal liceo e dalle scuole superiori?

Il quotidiano capitolino inizia dalla lista dei migliori, ossia quelli usciti con il massimo dei voti. Tra questi Matteo Renzi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ex premier Giuseppe Conte e anche Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione. Ma - e questa è forse una piccola sorpresa - tra chi è uscito col massimo dei voti c'è anche Luigi Di Maio: nonostante gli arcinoti problemi col congiuntivo e i diversi scivoloni in cui è incappato da che fa politica, come studente Giggino si è rivelato assai valido.

Poi, una curiosità: l'attuale ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si è dovuto accontentare di 56/60, insomma non il massimo dei voti. Dunque la Maria Stella Gelmini, che prese un ottimo 50. Poi il 55 di Virginia Raggi e il 98/100 di Chiara Appendino, nell'epoca più recente in cui il massimo è passato da 60 a 100. E Mario Draghi? Incredibile ma vero, nessuno sa con che voto sia uscito dal liceo: l'unica certezza è che ha frequentato il liceo classico dei gesuiti Massimiliano Massimo, a Roma, ma sul voto nessuno sa nulla.

