In Onda, David Parenzo ride dei M5s? "Pagliaccio, idio***": finisce in disgrazia

Qui In Onda, il talk del sabato sera trasmesso su La7, la puntata di cui si parla è quella di ieri, sabato 18 giugno. Alla conduzione la premiata e rossissima coppia composta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Non solo guerra in Ucraina, ma anche M5s.

Già, tra i temi all'ordine del giorno ovviamente c'è anche l'implosione pentastellata, a un passo dalla scissione capeggiata da Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri schieratissimo contro Giuseppe Conte e contro la linea "no-armi a Kiev" dell'avvocato. I grillini, in crollo di consensi perenne e verticale, ora stanno per liquefarsi.

In Onda, David Parenzo addio: fuga di notizie a La7, ecco chi gli "frega" il posto

E Parenzo, che da sempre è un fiero oppositore dei pentastellati, raccontando la vicenda appare un poco compiaciuto: sul suo volto più di un sorriso, smorfie di divertimento, forse un pizzico di godimento. Risultato? Scatta il linciaggio sui social del popolo pentastellato, che si raccoglie dietro gli hashtag #inonda e #DavidParenzo. Di seguito alcuni dei commenti, tra i pochi che possono essere riportati: "Non riesco a togliermi dagli occhi i risolini idioti di uno dei peggiori giornalisti sulla piazza mentre parlava dei 5S". E uno gli risponde: "Un pagliacco". E ancora: "Perché quello è un giornalista?". E via discorrendo nel consueto diluvio di insulti orchestrato dagli urlatori pentastellati.

