Controcorrente, "Salvini commissariato?": cos'è successo davvero nel vertice-Lega

C’era una certa attesa per la riunione della Lega presso la sede milanese di via Bellerio. Nessuna spallata al governo per il momento, anche se le posizioni contrarie a ius scholae e cannabis restano scolpite nel marmo. Riccardo Molinari è intervenuto a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili, per fare il punto della situazione.

“Oggi abbiamo fatto un’analisi del voto - ha esordito il capogruppo della Lega alla Camera - e soprattutto è stata riconfermata la compattezza del partito, al netto delle ricostruzioni giornalistiche che parlavano di un commissariamento di Matteo Salvini, di una cabina di saggi intorno a lui. In realtà oggi alla riunione c’erano tutti e ci siamo confrontati come si è sempre fatto e come sempre faremo. C’era molta attesa mediatica - ha sottolineato Molinari - per un classico incontro di segreteria ristretta che facciamo quasi ogni settimana”.

La Lega è consapevole delle difficoltà che sta vivendo in questa fase a livello di consensi a causa del suo appoggio al governo: “Oggettivamente l’analisi che è stata fatta è che viviamo un momento di difficoltà perché siamo entrati nel governo per affrontare l’emergenza e organizzare il rilancio economico del Paese. È evidente che nel momento in cui finisce la fase emergenziale e si inizia a entrare nel merito delle riforme e delle azioni politiche, scoppiano tutte le contraddizioni di questa maggioranza”.

