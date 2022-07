Giancarlo Giorgetti, "cade il governo?": la bomba dalla Turchia

05 luglio 2022 a

a

a

Una battuta per stemperare le tensioni. Giancarlo Giorgetti, in missione ad Ankara per il vertice diplomatico tra Italia e Turchia, replica con parole sibilline alle domande dei giornalisti che gli chiedono quali siano le reali intenzioni del capo del suo partito, Matteo Salvini. La Lega continuerà a sostenere il governo di Mario Draghi (che è a pochi metri di distanza da lui) o cederà alla tentazione di far esplodere la maggioranza? "Ah saperlo", sospira il sottosegretario allo Sviluppo economico, considerato il più "draghiano" del Carroccio.

Dl Aiuti, salta tutto. Caos maggioranza, Lega contro il Pd: "15 miliardi in fumo"



Musica per le orecchie di Roberto D'Agostino, fondatore e direttore di Dagospia che coglie al volo la "citazione" di Giorgetti ("Ah saperlo" è infatti la collaudatissima formula con cui si concludono molti dei più succosi e maliziosi retroscena politici e gossippari del sito) e ricorda come il 17 febbraio del 2021, appena scelto da Sergio Mattarella per Palazzo Chigi, Draghi fu pizzicato a Palazzo Madama a leggere sul telefonino un articolo di Dagospia su suggerimento, indovinate un po', proprio del suo amico Giorgetti.

Per la cronaca, negli stessi minuti in cui Giorgetti si divertiva con i giornalisti, a Roma Matteo Salvini garantiva ai parlamentari leghisti "mano libera" e il diritto di fare "barricate in aula" sulla cannabis, "Tolleranza zero" contro il Pd e il centrosinistra intenzionato a votare il disegno di legge sulla droga leggera nonostante l'opposizione della Carroccio. Un braccio di ferro che potrebbe far implodere la maggioranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.