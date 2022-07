Mario Draghi, l'indiscrezione: 5 Stelle pronti a ritirare i ministri, può precipitare tutto

15 luglio 2022 a

a

a

I Cinque Stelle alzano il tiro. L'ala ribelle che sta di fatto tenendo come ostaggio Giuseppe Conte vuole lo strappo definitivo con Draghi. In questa crisi che si sta consumando in pochissimi giorni c'è un dettaglio che non va sottovalutato: i ministri Cinque Stelle non si sono ancora dimessi. Cosa che invece fecero i ministri di Italia Viva quando diedero il via alla caduta di Conte.

Ed è qui che si gioca un'altra partita in vista del redde rationem di mercoledì prossimo quando Draghi tornerà davanti alle Camere per delle comunicazioni. Non è ancora dato sapere quale sarà il percorso parlamentare, ovvero se il premier si sottoporrà a un voto di fiducia sul suo governo. Ma in queste ore si sta affacciando una nuova ipotesi che potrebbe far saltare completamente tutto: il ritiro dei ministri grillini dal governo.

Infatti in ambienti del M5s circola l'ipotesi del ritiro dei ministri del Movimento prima di mercoledì, uno scenario che secondo fonti parlamentari sarebbe fra quelli sul tavolo dei confronti interni in corso. Questa soluzione, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel consiglio nazionale di ieri. "Il consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni", ha risposto la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone, arrivando nella sede del Movimento. Insomma la tensione è alle stelle e a quanto pare potrebbero esserci altri colpi di scena prima di mercoledì.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.