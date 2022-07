Giorgia Meloni: "Non si vota? Lo trovo assurdo", sfogo durissimo

17 luglio 2022 a

Giorgia Meloni torna a chiedere il voto anticipato. La leader di Fratelli d'Italia è detetrminata nel chiedere le urne. A suo dire l'unico modo per uscire da questo pantano sarebbe il voto. E così su Twitter si sfoga: "Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo". Parole molto chiare che lasciano intendere quanto sia forte la volontà della leader di Fratelli d'Italia di ridare la parola agli italiani.

E proprio ieri per spiegare questa sua posizione ha usato una metafora piuttosto efficace: "Nella tempesta hai bisogno del capitano scelto dall’equipaggio con una rotta e una meta. Basta con l’accanimento terapeutico di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati".

Insomma Fratelli d'Italia ha scelto la strada del voto. Forza Italia e Lega invece attendono le mosse di Draghi e lo sviluppo degli eventi. Di fatto mercoledì ci sarà la resa dei conti finale. I Cinque Stelle dovranno decidere se sostenere Draghi o se andare fino in fondo in questa crisi nel bel mezzo di una torrida estate. Ma Lega e Forza Italia hanno fatto sapere che non sono più disponibili a governare con i Cinque Stelle. Un punto sul quale, al momento, e ribadiamo al momento, non converge Mario Draghi che ha sempre chiesto una maggioranza coesa con i 5s dentro. Una condizione chiara per accettare il bis.

