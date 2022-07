Roberto Calderoli, il documento che stravolge la crisi di governo: cosa c'è scritto

20 luglio 2022 a

a

a

Un documento. Un piano per ripartire insieme a Draghi e affrontare le emergenze del Paese. La risoluzione che cambia tutto arriva dalla Lega a firma Roberto Calderoli. Il senatore del Carroccio ha infatti depositato un documento in cui chiarisce la posizione del partito di Matteo Salvini e che ridefinisce quali sono i nuovi paletti per continuare l'azione di governo insieme al presidente del Consiglio. La risoluzione da votare a palazzo Madama è un elenco di punti da cui lo stesso premier dovrebbe ripartire. "La situazione è cambiata. Draghi non può far finta di niente", fanno sapere fonti della Lega.

"Come lo guarda...". Bomba su Di Maio, beccato così in aula: che imbarazzo | Foto

Ed è qui che arriva il messaggio chiaro diretto al presidente del Consiglio: "La Lega è pronta ad accordare il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia per la composizione", si legge proprio nella risoluzione firmata da Roberto Calderoli.

Usano bimbi e barboni per convincere Mario Draghi: ecco le foto della vergogna

E in questo contesto arriva anche la nota del centrodestra di governo che sottolinea la disponibilità di proseguire nell'avventura con l'attuale premier a patto che non si tenga il Movimento Cinque Stelle nella nuova maggioranza che nascerà: "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il ’patto di fiducia, che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un ’nuovo patto di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato", si legge in una nota del centrodestra di governo diffusa durante il nuovo vertice a Villa Grande da Silvio Berlusconi con Fi Lega Udc e Nci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.