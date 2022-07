Marta Fascina? Arriva Draghi alla Camera e lei... una enorme sorpresa

21 luglio 2022 a

a

a

Cala il sipario su Mario Draghi e il suo governo. Dopo la non-fiducia al Senato della vigilia, ecco che il premier ha scelto di presenziare alla Camera prima di salire al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni, poi accettate dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Marta Fascina, il gesto mentre il Cav parla: spunta un video clamoroso | Guarda

I più si attendevano l'ascesa quirinalizia già nella serata di mercoledì, ma così non è stato. Due le ipotesi: Draghi e Mattarella hanno preso tempo per decidere le prossime mosse oppure - e questa la pista che pare più accreditata - il premier ha deciso di "omaggiare" Montecitorio, insomma di presentarsi anche all'altro emiciclo. Una forma di rispetto.

"Zangrillo chiama il Cav. E...". Sesso, la vergogna sul "Fatto" contro Berlusconi e Marta Fascina

Dopo una brevissima dichiarazione, come detto, Draghi si è recato da Mattarella per il definitivo passo indietro. E alla Camera, ad attenderlo, c'era anche una delle assolute protagoniste di questi ultimi giorni: Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, presente anche al vertice di centrodestra di martedì, uno degli snodi decisivi di questa crisi. In aula, la Fascina - classe 1990 - si è presentata in tailleur, giacca e pantalone, con i capelli raccolti. Ad accompagnarla, il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli.