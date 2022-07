Draghi, la sua faccia prima e dopo la crisi: la verità sulle "dimissioni" in questa foto 

22 luglio 2022 a

"Mario Draghi voleva restare a Palazzo Chigi? La verità è nel viso": Dagospia insinua un dubbio, mettendo a confronto due fotografie. Nella prima c'è il premier in aula al Senato subito dopo le comunicazioni, che alla fine non sono state approvate da tutti i partiti di governo; mentre nella seconda c'è sempre il premier, ma alla Camera dei deputati il giorno successivo al terremoto interno alla maggioranza, quando ha comunicato le sue intenzioni di salire al Quirinale e dimettersi.

Secondo Dago, queste due immagini parlano da sole. Nella prima, infatti, il banchiere avrebbe un viso piuttosto teso e tirato mentre ascolta i senatori che rispondono alle sue comunicazioni. Nel secondo scatto, invece, Draghi sorride e alza la mano in segno di saluto, prima di salire al Colle per comunicare le sue dimissioni. A tal proposito sul portale di Roberto D'Agostino si legge: "Guardate l'espressione cupa e tesa di Draghi durante il voto di fiducia al Senato e quella distesa, sorridente e liberatoria, alla Camera dei deputati, il giorno dopo la caduta del suo governo...".

Delle reali intenzioni di Draghi, in realtà, si sta parlando parecchio al momento, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi: "Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra". Dichiarazioni con cui il premier non si sarebbe trovato d'accordo: "Non sono stanco e non ho colto la palla al balzo", avrebbe replicato.