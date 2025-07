Pier Luigi Bersani, l'ultima vergogna: "Voti destra? Ecco cosa spero"

Il premio “Sassi dell’Adige prosciugato dalla Meloni” stavolta se lo aggiudica Pier Luigi Bersani il quale in tivù a “4 di sera” – refrigerio si spera – ironizza: «Spero che anche chi ha votato la destra senta un filino di caldo. Credo che negare il tema del cambiamento climatico, come sta facendo la destra mondiale, sia demenziale. Noi», sottolinea l’ex segretario dem, «siamo di fronte a un problema enorme». Ci pare evidente e non c’è un minuto da perdere.

E però il maestro, Angelo Bonelli, colui che ha brandito i due sassi in parlamento accusando la premier di aver fatto come Mosè, non ci sta a farsi superare dagli epigoni: «L’Italia ha bisogno di politiche climatiche che lavorino per il presente e il futuro, e non di “climafreghisti”». Eccole, le squadracce del clima pronte a marciare in spiaggia: “Me ne frego è il nostro motto/ me ne frego del sudore/ me ne frego del Bonelli che le spara con ardore...”.

Il capo dei Verdi è indomito: «Meloni ogni volta che parla di Green deal ripete che “l’ideologia green ha fatto più danni che altro”, dimenticando che i veri danni, economici, sociali e ambientali li sta facendo proprio la crisi climatica. Lo dimostrano gli incendi, le alluvioni, la siccità, i danni all’agricoltura e al turismo, le vittime per il caldo». In effetti l’ultimo tonfo nel settore auto – a giugno in Italia le immatricolazioni sono calate di un ulteriore 17,4% – è colpa del Solleone, non della ghigliottina europea che con divieti demenziali ha provocato più danni della grandine.