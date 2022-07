Mario Monti: "Da quando Draghi è premier...", il siluro sullo spread

23 luglio 2022 a

Mario Monti si smarca dal coro degli "osanna" per Mario Draghi. L'ex premier infatti, intervenendo a L'Aria che tira Estate, ha parlato dell'azione del governo Draghi soprattutto sul fronte economico. E il Loden analizza soprattutto uno degli aspetti più importanti su cui ultimamente si è misurata l'efficacia di alcuni governi sul piano economico: lo spread. A quanto pare da quando Draghi ha messo piede a palazzo Chigi, lo spread ha avuto una crescita costante.

Un dato che in queste ore viene ripreso da più parti per analizzare per bene l'andamento dell'economia dopo l'addio di Draghi a palazzo Chigi. In tanti, soprattutto gli "orfani" dem di SuperMario hanno gridato allo scandalo per il ritorno alle urne. E lo hanno fatto aggrappandosi allo spauracchio dello spread che sarebbe esploso. Ma in realtà il differenziale con i bund tedeschi è cresciuto anche in questi mesi con la permanenza di Mario Draghi a palazzo Chigi.

Ed è su questo punto che Monti insiste di più: "Probabilmente i mercati hanno visto un'azione del governo abbastanza calma in materia di risanamento del bilancio pubblico. Chi è chiamato a salvare il Paese deve completamente dimenticare il suo interesse". Una bordata in piena regola che riscrive un po' il rapporto tra lo stesso Monti e SuperMario...