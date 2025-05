Giuseppe Conte, la vergogna: "Il 7 ottobre? Tutto in poche ore, anni fa"

Un Giuseppe Conte del tutto fuori controllo, protagonista di uno show inqualificabile. Il tutto a L'aria che tira su La7, il programma condotto da David Parenzo, dove il leader M5s si è prodotto in una violenta intemerata contro Israele e Benjamin Netanyahu, il tutto dopo aver mostrato in favor di telecamera il numero di telefono di Donald Trump , spiegando di non chiamarlo per "non interferire".

Due show differenti, slegati l'uno dall'altro, quello su Trump e quello contro Israele. Il primo grottesco, il secondo raggelante. Tant'è, Conte parlando di Netanyahu e rivolgendosi a Maurizio Molinari, ospite in studio, urlando lo incalza: "È un criminale o no?". "Se si liberano gli ostaggi finisce la guerra domani mattina", replica il giornalista.

Ma il grillino non è in sé. Urla sempre più forte: "Netanyahu è un pazzo criminale oppure no? Il suo giudizio qual è?". "Io faccio il giornalista", replica Molinari. "E quindi non commenta", rilancia il leader grillino.

"I membri di Hamas del 7 ottobre sono dei terroristi. Ma Netanyahu è un criminale o no? Non avete la forza di dire che è un pazzo criminale! Un pazzo criminale!", ripete urlando. "Se gli Usa e i governi europei non fossero stati così vigliacchi da offrirgli complicità, questa roba non avveniva".