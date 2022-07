Enrico Letta, "tu sei con noi?", "non state bene": massacrato per questa foto

22 luglio 2022 a

"L'Italia è stata tradita. Il Partito democratico la difende. E tu sei con noi?": questo il testo di un tweet pubblicato nel pomeriggio dal segretario dem Enrico Letta. Il riferimento è a quei partiti che nei giorni scorsi hanno deciso di staccare la spina, facendo cadere definitivamente il governo Draghi, ovvero Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Questi, infatti, non hanno votato la fiducia alla risoluzione Casini al Senato. Cosa che ha spinto il premier a salire al Colle e dimettersi.

Il post di Letta su Twitter, però, non ha ricevuto commenti di sostegno. Tutt'altro. Molti i commenti negativi sotto all'appello lanciato dal segretario. Qualcuno per esempio ha scritto: "Voi non state bene", qualcun altro invece: "No dai, pure la vignetta... ma pensate a creare un bel programma da sinistra vera, dai". E ancora: "È ironico?", "Non questo, ti prego". Gli scivoloni da campagna elettorale, insomma, sono sempre dietro l'angolo.

In ogni caso, il messaggio di Letta è piuttosto chiaro: difficile allearsi con chi ha contribuito a far cadere il governo in un momento parecchio complesso per l'Italia e l'Europa intera. Difficile quindi che si concretizzi il progetto di campo largo assieme ai 5 Stelle. Un progetto fallito ancora prima di nascere.