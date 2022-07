Marta Fascina massacra Brunetta e Gelmini: "Non premia i traditori"

23 luglio 2022 a

«Riposino in pace». Così Silvio Berlusconi aveva liquidato due giorni fa l'addio a Forza Italia di Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. «Non hanno né seguito né futuro», il commento gelido del presidente. E ieri sul tema è intervenuta anche la compagna di Berlusconi Marta Fascina, donna e deputata silenziosissima di cui non si ricordano recenti interviste e interventi pubblici.

Ieri la Fascina ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: «Roma non premia i traditori». Il tutto accompagnato dalla colonna sonora di una celebre canzone di Fabrizio De André, Un giudice: il brano narra la vicenda di un nano che scala i gradini di una funzione pubblica, la magistratura.

Già nel luglio 2021, dopo un voto contrario di Coraggio Italia in Commissione rispetto alla linea di Forza Italia, la fascina si era scagliata contro i traditori: «I partiti non sono taxi per raggiungere lauti stipendi e posizioni di potere, salvo poi (una volta raggiunto l'obbiettivo) cambiare idea, ideali, valori, partito» aveva detto la compagna di Berlusconi. Secondo la Fascina, occorreva ridare subito «dignità alla politica», modificando la Costituzione sul vincolo di mandato, impedendo ai parlamentari di lasciare il partito con cui sono stati eletti, pena la decadenza dell'incarico parlamentare: «Chi, tradendo il mandato elettorale dei cittadini ha contestato i nostri emendamenti deve riflettere».