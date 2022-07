Sondaggio-Mentana, la Meloni vola ma Salvini perde consensi: duro colpo per il centrodestra

25 luglio 2022 a

Enrico Mentana mostra lunedì 25 luglio il primo sondaggio di Swg di La7 dopo la crisi di governo. Cifre, ricorda il giornalista, che "dimostrano sempre di più che il voto è incerto". Come sempre Fratelli d'Italia è in testa. Giorgia Meloni compie un altro balzo in avanti, registrando un +1,2 per cento rispetto al 18 luglio. Così FdI raggiunge il 25 per cento tondo tondo. Poco più sotto si piazza Enrico Letta con il Partito democratico (+1,1) che passa dal 22,1 al 23,2. Segue la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini subisce una pesante batosta. "Possiamo dire - spiega Mentana - che è meno della metà di Fratelli d'Italia".

I leghisti infatti calano del -1,6 per cento arrivando al 12,4. Perde consensi anche Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si piazza al 7,1 per cento (-0,3). Tanto da essere dietro al Movimento 5 Stelle (10,1, -1,1 per cento). E ancora, c'è Azione/+Europa al 6 per cento. Un buon risultato che permette di lasciarsi alle spalle il 4,9 dei giorni scorsi.

Ma non è finita qui. Verdi e Sinistra italiana perdono lo 0,2 e toccano quota 3,6 mentre Matteo Renzi guadagna qualcosa. Italia Viva segna un +0,2 raggiungendo il 2,9 per cento. Poi si piazza Italexit di Paragone al 2,8 per cento (+0,3). La nuova forza politica di Luigi Di Maio esordisce con un 1,5 per cento. Insomma, come conferma Mentana "i cambiamenti sono tanti".