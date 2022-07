Giuseppe Conte, un tentativo disperato: "Non lo escludo", il messaggio al Pd

28 luglio 2022 a

Giuseppe Conte è allo sbando. Isolato da tutti, ex amici e nemici, minacciato da Beppe Grillo e assediato dai suoi, ora sembra chiedere aiuto al Pd, a modo suo ovviamente. "Un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne", dice il leader del Movimento 5 stelle in una intervista a Tpi.

E si autoassolve per la caduta del governo Draghi: "Non l'ho provocata. Mi assumo però tutte le responsabilità del fatto che l'agenda che noi dobbiamo portare avanti deve essere un'agenda sociale ed ecologica. E non abbiamo ricevuto risposte da nessuno, ma anzi abbiamo riscontrato un'indifferenza persino del Pd". Per Conte più della "larghezza del campo è importante la forza e la coerenza del programma. E la sua praticabilità. Non chiederò mai un voto ai cittadini per gestire il potere. Oggi non pare possibile realizzare alcun tipo di programma con personalità litigiose che non riescono a mettersi d'accordo su nulla. Da Calenda a Brunetta, da Renzi a Di Maio".

Ecco quindi che Conte è costretto a cercare un dialogo con i dem. Peccato però che Letta sia stato molto chiaro: la rottura dai 5 Stelle "in queste elezioni è irreversibile, lo abbiamo detto, lo avevo detto prima", ha detto il segretario del Pd. "Avevo detto a Conte se prendete una decisione di questo tipo questa sarà la conseguenza e siamo lineari con questa scelta". E peccato soprattutto che il suo stesso partito lo smentisca. Fonti pentastellate precisano infatti alle agenzie di stampa che quella dichiarazione "non è in alcun modo da intendersi come una riapertura alla possibilità di una alleanza col Pd in questa campagna elettorale. Conte ha voluto semplicemente chiarire che in prospettiva futura ci potranno essere le premesse per un dialogo solo se il Pd abbandonerà l'agenda Draghi e sposerà un'agenda autenticamente sociale ed ecologica".