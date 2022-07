In Onda, Crosetto in pressing: "Russia, quello che voglio sentire da Lega e Forza Italia"

28 luglio 2022 a

a

a

"Ma FdI, che ha una posizione filoatlantica e a sostegno dell'Ucraina, come può sposarsi con la Lega?": Concita De Gregorio ha posto questa domanda a Guido Crosetto a In Onda su La7. L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale del partito di Giorgia Meloni ha risposto: "Lei come al solito ha premuto molto sull'acceleratore. Un conto è la politica, un conto le istituzioni. Non è pensabile che in un momento grave come questo ci sia qualcuno che tratta col nemico, all'insaputa di una parte del Paese. Anche perché è necessario nei momenti difficili che si rimanga compatti".

Meloni, clamorosa allusione sessuale in prima pagina su Repubblica per infangarla: l'avevate notato? | Foto

Parlando del rapporto del Carroccio e degli azzurri con la Russia, invece, Crosetto ha detto: "Una volta erano molto vicini alla Russia, così come tutti gli altri, guardate la Merkel. Ma sono convinto che in un momento come quello che stiamo vivendo, loro dovranno necessariamente prendere una posizione come ha fatto la Meloni". "Salvini dovrebbe dire qualcosa in più?", lo ha interrotto allora David Parenzo. E lui: "Fi e Lega devono presentarsi agli italiani col coraggio di dire da che parte stanno".

Guido Crosetto a In Onda, il video

"Oltre il limite della decenza": l'ira di Crosetto contro l'orrore di Repubblica in prima pagina | Guarda

La presa di posizione di Giorgia Meloni, stando a quanto raccontato da Crosetto, non sarebbe stata facile: "La sua dichiarazione inequivocabile l'ha messa in difficoltà, alcune persone l'hanno attaccata dicendo che fosse dalla stessa parte di Draghi". E Meloni e Orban? La De Gregorio ha ricordato le recenti parole del premier ungherese, che ha detto: "Non vogliamo mescolarci con altre razze". A tal proposito Crosetto ha commentato: "È una frase bruttissima la cui responsabilità se l'assume il pir**che l'ha detta. Di tutto può rispondere la Meloni tranne di ciò che dice Orban".