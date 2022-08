Sondaggio YouTrend, Calenda e Letta insieme senza i "rossi"? Quanti seggi guadagnano

04 agosto 2022 a

Tenere insieme Calenda, Fratoianni e Bonelli si sta rivelando un compito piuttosto difficile per Enrico Letta, che è comunque disposto a battere il centrodestra a tutti i costi. Dopo l'accordo stretto due giorni fa tra i leader di Azione e Pd, Sinistra Italiana e i Verdi hanno alzato la voce, chiedendo di essere presi di più in considerazione. E qui il lavoro di Letta si complica. I punti del patto che vengono criticati sono: il 30% di candidati nei collegi uninominali assegnati ad Azione e Più Europa, e la strada sbarrata a Di Maio, Fratoianni e Bonelli nel maggioritario.

Il problema adesso è che se Sinistra Italiana e i Verdi si staccassero dal campo largo per correre insieme al M5s, l'ammucchiata messa su dal segretario del Pd non porterebbe alcun vantaggio al centrosinistra e il patto con Calenda si trasformerebbe in un accordo a somma zero. Letta insomma sarebbe al punto di partenza. A illustrare meglio i vari scenari sono due simulazioni realizzate da YouTrend in collaborazione con l’azienda di consulenza politica Cattaneo Zanetto & Co. Stando al sondaggio del 1 agosto, il Pd senza Azione e Più Europa avrebbe perso 16 seggi negli uninominali. Invece, stando alla rilevazione fatta dopo il patto concluso tra Letta e Calenda, i dem senza l’apporto di Verdi e Sinistra Italiana regalerebbero 14 collegi (9 alla Camera e 5 al Senato) a centrodestra e M5s. Il guadagno insomma sarebbe di soli due seggi.

La beffa per il segretario dem è che gran parte dei seggi, 11 stando alla simulazione, non andrebbe al M5s o alla sinistra ma al centrodestra, che è più favorito nei sondaggi. E quindi si verrebbe a realizzare proprio ciò che Letta vorrebbe evitare. A Conte, Fratoianni e Bonelli andrebbero invece tre collegi.