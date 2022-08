Giorgia Meloni: "Noi mostri? Questo è inaccettabile"

04 agosto 2022 a

Giorgia Meloni va dritta al punto e di fatto manda un messaggio chiaro alla sinistra che sta facendo di tutto per colpire Fratelli d'Italia in vista del voto del prossimo 25 settembre. Il centrosinistra teme le urne e i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra e segnalano la crescita del partito della Meloni.

Così alla Versiliana la leader di FdI si è sfogata: "Agli avversari dico: scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani e questo non è accettabile", ha spiegato la Meloni intervistata da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. Poi ha aggiunto: "Le coalizioni che stanno insieme più per necessità che per convinzione a me spaventano - aggiunge - perché non c’è visione, ma compromesso e il compromesso si fa al ribasso. Sempre".

Una stoccata alla sinistra che in queste ore sta cercando di trovare la quadra per le elezioni, ma con scarsi risultati. Letta ha prima siglato un patto con Calenda e ora flirta pure con i "rossi". Una confusione all'interno di uno schieramento politico senza precedenti. Una ammucchiata che di fatto potrebbe provocare un disatro elettorale tale da investire come uno tsunami la leadership di Letta. Intanto il centrodestra guarda all'appuntamento del 25 settembre con fiducia nell'attesa di raccogliere i frutti nei seggi, dopo un'attesa durata fin troppo in tutti questi anni dominati da Giuseppi, il leader senza partito del Movimento Cinque Stelle...