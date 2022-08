Enrico Letta scaricato da Calenda? "L'ho ascoltato e...", la reazione del Pd

07 agosto 2022 a

"Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia": queste le parole del leader del Pd Enrico Letta dopo l'addio del segretario di Azione, che ha preferito rompere con i dem e non fare più parte dell’alleanza con Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Calenda ha dato l'annuncio in diretta a Lucia Annunziata nello studio di Mezz'ora in più su Rai 3.

"Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo proseguire con quest'alleanza. Lo ho comunicato prima di venire qui a Dario Franceschini, ma così non si poteva andare avanti", ha detto il leader di Azione, confermando così le voci che si rincorrevano da ieri. Proprio nella giornata di ieri, infatti, Letta è riuscito a raggiungere un'intesa con Verdi, Sinistra Italiana e Impegno civico di Luigi Di Maio, nonostante la ritrosia ben evidente di Calenda.

"Si tratta della decisione più sofferta della mia vita - ha continuato il segretario di Azione - questa alleanza è contraria a tutto quello che ho promesso. Non mi sento più a mio agio, dentro a questa alleanza non c'è coraggio". La reazione imbarazzata di Letta era ovviamente prevedibile anche se fino a qualche giorno fa il segretario dem sembrava convinto del suo alleato.