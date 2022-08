Matteo Renzi, "un'opportunità straordinaria": messaggio in codice per Calenda?

07 agosto 2022 a

a

a

"Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria": questo il tweet di Matteo Renzi dopo la decisione di Carlo Calenda di lasciare la coalizione formata da Letta, Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Un'alleanza troppo variegata per i suoi gusti. A incuriosire, però, è stato soprattutto l'hashtag che il leader di Italia viva ha messo alla fine del suo messaggio: "#TerzoPolo". Che sia un invito rivolto al suo amico Calenda?

Alcuni seguaci dell'ex premier sembrano avere interpretato il tweet proprio come un messaggio indirizzato al leader di Azione: "Tu e Carlo, che coppia", ha scritto qualcuno. Qualcuno altro invece: "Fatelo con Calenda". E ancora: "Avanti su, fai capire a Calenda cosa vuol dire far politica. Se non vi mettete insieme voi che avete punti in comune notevoli le persone penseranno che dipenderà solo dal vostro carattere".

Su Renzi, Calenda si è espresso in studio dalla Annunziata: "Non l'ho sentito, ma gli dirò che come non si fa la politica destra contro sinistra non si fa nemmeno contro chiunque. Bisogna spiegare agli italiani come governare. Non ci ho parlato, ma ci parlerò". Alla domanda su una possibile strada convergente, infine, Calenda, ha detto: "Lo vedremo. Negli ultimi due giorni ho ricevuto dai renziani contumelie, qualsiasi scelta non coincida con quella di Renzi per loro è una scelta da traditore della patria".