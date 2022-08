In Onda, Riccardo Magi: "Calenda mi ha detto 'bacio Fratoianni'"

08 agosto 2022 a

Serata infuocata a In Onda su La7. Riccardo Magi di +Europa, ospite in collegamento, ha rivelato un retroscena su quanto accaduto negli ultimi giorni. Per capire la portata delle sue affermazioni, bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa infatti Carlo Calenda ha siglato un patto con Enrico Letta per presentarsi insieme al voto del 25 settembre. Ebbene a quanto pare, subito dopo la firma del patto sarebbe accaduto qualcosa. Calenda infatti ha baciato Enrico Letta. Ma subito dopo, per rassicurare i presenti avrebbe detto, sempre secondo quanto riportato da Magi "se volete bacio anche Fratoianni".



Parole poi smentite da quanto accaduto ieri. Il leader di Azione infatti avrebbe preferito una coalizione in solitaria col Pd. Poi l'apertura di Letta a Fratoianni e Bonelli ha fatto saltare tutto. Al punto che lo stesso Calenda si è precipitato in tv dalla Annunziata per spiegare i motivi dello strappo. Uno strappo che al momento ha azzoppato (e non poco) il Pd. Letta naviga a vista ma a quanto pare il suo destino per elezioni appare segnato. La sua confusione sulle alleanze e il tentativo di mettere in piedi una ammucchiata senza precedenti ha di fatto ribaltato gli equilibri a sinistra che si sono spezzati in modo irreparabile.