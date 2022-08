In Onda, rivelazione su Carlo Calenda: "Cosa ha fatto subito dopo la rottura"

08 agosto 2022 a

Riccardo Magi a In Onda, il talk show di La7, è un fiume in piena. Lui che fa parte di +Europa è rimasto al fianco di Letta dopo lo strappo di Calenda. Azione +Europa collaboravano insieme, come un gruppo politico unico, da circa 7 mesi. A quanto pare, come ha riportato Magi in un durissimo sfogo davanti alle telecamere, un minuto dopo l'annuncio della rottura da parte di Calenda, lo stesso leader di Azione avrebbe abbandonato il gruppo WhatsApp condiviso con i parlamentari e gli attivisti di +Europa. Uno schiaffo che Magi non ha affatto digerito. E così davanti ai microfoni di La7 ha deciso di raccontare tutto.

Secondo Magi il gesto di Calenda sottolinea il suo modo di fare che non conosce la via del compromesso e soprattutto del dialogo. Adesso per Calenda si apre la strada della ricerca delle alleanze. Si vocifera di una possibile intesa con Matteo Renzi e Federico Pizzarotti, ma al momento il leader di Azione ha preferito sorvolare su chi gli chiedeva notizie su un possibile patto con l'ex premier. Insomma la campagna elettorale è di fuoco e non ci sono esclusioni di colpi.

Di certo da qui al 25 settembre assisteremo a qualche altra capriola della sinistra che col Pd in panne appare sempre più destinata a una sconfitta, di gran lunga, annunciata.