Mara Carfagna, le indiscrezioni: accordo Calenda-Renzi? E lei...

Matteo Renzi e Carlo Calenda alla fine correranno insieme? Non è dato saperlo, almeno per il momento. Perc certo il loro percorso sembra essere iniziato in salita, sia per l'ostacolo delle firme che Azione dovrebbe raccogliere sia per la eventuale spartizione dei collegi. Ci sarebbe qualche divergenza, poi, sul nome: Calenda parla di "polo del buon senso", Renzi di "terzo polo". Una delle ipotesi sul tavolo, come riporta il Giornale, è quella di una lista unica con Mara Carfagna candidata premier. Se venisse confermato, il retroscena svelerebbe un paradosso, visto che i sostenitori dell'agenda Draghi appoggerebbero così un'altra persona al posto del banchiere a Palazzo Chigi.

Ieri, comunque, ci sarebbe stato il primo contatto tra i due leader: sarebbe stato Renzi a telefonare a Calenda per chiedergli un incontro di persona. Tuttavia, sul presunto faccia a faccia non ci sono notizie ufficiali. Intanto, però, mentre il leader di Azione dice di essere concentrato solo sulle firme, l'ex premier si mostra più aperto alla possibilità di un'alleanza: "Se Calenda ha voglia di fare un ragionamento serio noi ci siamo. Se ci sarà da fare questo percorso insieme lo faremo con tutto il nostro entusiasmo. Se non lo vorranno fare, secondo me è un errore". Da Azione, però, avrebbero accolto in modo tiepido questo ultimo appello dell'ex premier.

Il Terzo polo, insomma, potrebbe decollare molto presto. Prima però è necessario affrontare delle questioni. Una riguarda la legge che, in caso di coalizioni, fissa una soglia al 10%. Ciò significa che se la coalizione non raggiunge quella soglia, la lista al suo interno che non supera il 3% non concorre alla ripartizione dei seggi. Si tratta di un meccanismo che favorirebbe senza dubbio Azione. Altra questione riguarda le firme: Calenda dovrebbe raccoglierne più di 50mila entro il 20 agosto. L'ostacolo potrebbe essere superato grazie alla lista unica con Renzi. Che in cambio, però, potrebbe chiedere dei capilista.