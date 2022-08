Giorgia Meloni: "Centrodestra un pericolo?", la dura risposta in 3 parole

10 agosto 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non usa giri di parole. La leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Panorama manda un messaggio molto chiaro a chi cerca di demonizzare il centrodestra soprattutto dalle parti di Bruxelles in vista del voto: "L’accozzaglia di Letta, così come la sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l’occhio a Russia, Cina, Venezuela, Cuba. Che si faccia passare il centrodestra italiano come una minaccia per l’Occidente è ridicolo".

Parole chiare che spiegano bene quanto sia alta l'attenzione di Fratelli d'Italia per rivendicare il ruolo del centrodestra chiaramente posizionato sul fronte europeista e atlantico. Poi la Meloni ha affrontato anche il tema immigrazione puntando il dito contro il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese: "La gestione del ministro Lamorgese è stata disastrosa, i numeri sono impietosi. Sento dire dalla sinistra che non si può fare campagna elettorale agitando spettri come l’immigrazione a cui nessuno crede più. Noi non agitiamo spettri ma partiamo dai fatti: l’immigrazione è fuori controllo grazie a non-politiche scellerate che hanno fatto dell’Italia il campo profughi di Europa".

Poi parla anche della squadra di governo: "Siamo pronti, come recita anche il nostro slogan elettorale. Il nostro governo sarà un governo politico legittimato dal voto popolare e porrà fine alla lunga stagione dei tecnici e dei premier che nessun italiano aveva mai votato. Questo ovviamente non ci impedirà di avvalerci, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di partiti". Infine sul fronte internazionale parla della visita di Nency Pelosi a Taiwan: "Come detto, noi vogliamo un’Italia saldamente nella Nato ma questo non ci impedisce di lavorare per un’alleanza più equilibrata, che sia protagonista di pace, sicurezza e stabilità mondiale e che tenga a bada certi avventurismi tipici dei democratici americani. Noi fummmo i primi -dopo l’aggressione russa all’Ucraina - a evidenziare il rischio di un’aggressione cinese a Taiwan, ma francamente mi pare che la recente iniziativa di Nancy Pelosi rischi di dare alibi a Pechino. Vedo tanti dubbi anche in ambienti americani".