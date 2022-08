Guido Crosetto umilia Enrico Letta: "C'è chi fa discorsi in tre lingue per..."

13 agosto 2022 a

"C’è chi fa discorsi in tre lingue per raccontare ciò che vorrebbe fare e lanciare un messaggio positivo all’estero e chi lo fa per dire che se vincerà l’avversario l’ltalia uscirà da UE, Nato, ONU, mondo, sistema solare. Il secondo non danneggia l’avversario ma l’Italia": Guido Crosetto punta il dito contro Enrico Letta dopo il videomessaggio diffuso dal leader del Pd in inglese, spagnolo e francese. Un filmato nel quale il segretario dem parla delle "ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa". Insomma, un intervento diverso da quelli che Giorgia Meloni ha fatto all'estero.

Spesso, infatti, la leader di Fratelli d'Italia, ha parlato alla stampa estera nel corso della campagna elettorale in corso, in vista del voto del 25 settembre. Nella maggior parte dei casi, i suoi sono interventi volti a rassicurare gli altri Paesi in caso di vittoria e governo del centrodestra. Un modo per liberarsi degli stereotipi nei quali da tempo è stata ingabbiata.

Gli utenti sui social si schierano con Crosetto: "Sono decenni che con questa mentalità danneggiano l'Italia", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Purtroppo ormai sono talmente tanto allo sbando che non si rendono conto di quello che dicono". E ancora: "La demonizzazione dell'avversario politico e la campagna elettorale "contro" è sempre stata la strategia madre di certa sinistra (non di tutta)..ci si scontrasse sui contenuti ne guadagneremmo tutti!".