Giuseppe Conte, ecco le liste 5s: piene di parenti e amici

16 agosto 2022 a

a

a

Giuseppe Conte ha presentato le sue liste per il Movimento Cinque Stelle che passeranno sotto l'esame delle parlamentarie. Ma tra i nomi che spuntano proprio tra le autocandidature su cui il leader non ha avuto nulla da ridire ci sono alcuni parenti illustri di parlamentari pentastellati che non potrebbero ripresentarsi per il limite del doppio mandanto. Come riporta ilCorriere ad esempio nel collegio Lombardia 1 c'è Davide Buffagni, il fratello di Stefano, deputato grillino ed ex viceministro dello Sviluppo economico. Ma non finisce qui tra i nomi c'è anche quello di Ergys Haxhiu, il compagno del ministro alle Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Soddisfatti? No. Ecco qualche altro parente illustre: Paolo Trenta, il fratello di Elisabetta, si candida nel collegio Piemonte 2.

Di Maio, il disastro è completo: cosa sta succedendo a "casa" sua

Poi c'è anche Samuel Sorial, il fratello del deputato Giorgo e una serie di collaboratori e nomi legati al Movimento Cinque Stelle che hanno accompagnato questa legislatura. Poi c'è anche Andera Mazzillo, assessore al Bilancio per un anno nella Giunta Raggi.

“Alla faccia di chi ci vuole male”. E Salvini svela questo sondaggio | Guarda

Nel listino bloccato di Conte ci sono almeno quattro vice del leader 5s: Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco, ma non mancheranno big come Stefano Patuanelli e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Insomma le liste dei 5s sono piene di amici, parenti e collaboratori.