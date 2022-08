Pd, Alessia Morani infuriata: "A mia insaputa", lite con Letta

16 agosto 2022 a

Alessia Morani è determinata: non accetterà questa candidatura. Così come Monica Cirinnà e Stefano Ceccanti anche la deputata dem rinuncia al suo nome in lista. "È stata una lunga notte e finalmente sono state decise le liste dei candidati del Partito democratico per le prossime elezioni politiche. Ho saputo quale fosse la mia posizione in lista solo al momento della lettura da parte di Marco Meloni dell’elenco dei candidati", spiega la deputata dem. "Nei posti eleggibili per le Marche sono stati designati Alberto Losacco, commissario del Pd Marche, Irene Manzi e Augusto Curti. A mia insaputa, il mio partito ha deciso di assegnarmi il collegio uninominale di Pesaro e un terzo posto nel proporzionale". E conclude: "Ho comunicato al mio partito che non intendo accettare queste candidature. Avrò modo in seguito di spiegare le motivazioni che mi hanno convinta della bontà di questa scelta".

E mentre resta il giallo sulle sue motivazioni della Morani, si sa con certezza che il pugliese Losacco, commissario del partito nelle Marche, e l’ex deputata e vicesindaca di Macerata, Irene Manzi, saranno i capilista del Pd per il proporzionale rispettivamente al Senato e alla Camera. Da quanto si è appreso, dietro Losacco correranno un’altra pugliese, Luisa Rizzitelli, fondatrice e presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete, e il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, mentre a seguire Manzo ci saranno Augusto Curti, ex sindaco di Force (Ascoli Piceno), Alessia Morani, deputata uscente eletta nel Pesarese e Antonio Gitto, presidente di Agci Marche, l’associazione di categoria delle cooperative costituente l’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Nei collegi uninominali del Senato sarà candidata Mirella Gattari, ex presidente marchigiana della Confederazione italiana dell’agricoltura (Cia), per il collegio Marche Sud, mentre Marche Nord è stato destinato a un esponente della coalizione, che potrebbe essere Marco Bentivogli, ex leader dei metalmeccanici della Cisl in quota Europa Più. Per gli uninominali della Camera saranno candidati Meri Marziali, sindaca di Monterubbiano, per Ascoli Piceno-Fermo; Fulvio Esposito, ex rettore di Camerino, per Macerata; Antonio Mastrovincenzo, attuale consigliere regionale, per Ancona; Alessia Morani per Pesaro-Urbino. Il senatore uscente Francesco Verducci, fermano, sarà candidato nel collegio Piemonte 1, considerato blindato..