Matteo Renzi, "ecco dove mi candido”: sfida impossibile contro il Cav, cosa rischia

"Io mi candiderò a Milano, se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di Berlusconi": lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Tg2 post. L'ex presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda, ha spiegato anche quali siano i pericoli della destra.

Secondo Renzi, non c'è nessun pericolo fascista. Il rischio - a suo dire - sarebbe di altro tipo. "Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia, con la scelta del presidenzialismo. Salvini e Meloni sono un pericolo per il nostro portafoglio con scelte come la flat tax, il sovranismo, quota 100", ha detto sempre al Tg2 post.

Infine sulle liste del Partito democratico, che hanno creato parecchio caos a sinistra, il leader di Italia Viva ha deciso di non commentare: "Le liste del Pd sono un problema del Pd. È chiaro che bisogna discutere delle persone. Secondo me, Letta è rimasto fermo al 2014 ma questa è l'Italia del 2022. Chi vuole votare per il partito che aumenta le tasse vota per il Pd, per gli altri c'è il Terzo polo". Un pensiero condiviso anche dal suo nuovo alleato, Calenda, che su Twitter ha scritto: "Ricevo molte richieste di commento sulle liste del PD. Sono fatti del PD e degli elettori del PD. Noi saremo giudicati sui nostri candidati. Fine".