In Onda, Carlo Calenda: "Colpa dei giornalisti", scoppia l'inferno

Carlo Calenda è un fiume in piena. Ospite a In Onda, Calenda attacca a testa bassa i giornalisti presenti in studio, Luca Telese, Marianna Aprile e Marcello Sorgi in collegamento. Il leader di Azione in sostanza accusa la categoria dei giornalisti di aver polarizzato lo scontro politico tra i due poli, centrodestra e centrosinistra. Una critica dura che di fatto però nasconde un altro messaggio, siccome i sondaggi non sorridono ad Azione, allora di fatto la colpa, tra le righe, sarebbe dei cronisti.

E immediatamente Luca Telese lo ha redarguito: "Non può dire una cosa del genere, devo difendere la mia categoria". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Aprile ma soprattutto Sorgi in collegamento che ha attaccato in modo chiaro e netto Calenda: "Non può dire che la colpa è dei giornalisti, non stanno così le cose".

Calenda in imbarazzo ha provato a ritrattare: "Io non volevo dire questo, ma di certo in Italia per troppi anni il dibattito politico è stato polarizzato solo tra il centrodestra e il centrosinistra". Insomma dopo qualche istante di imbarazzo in studio è tornata la calma. Ma l'attacco ai cronisti da parte di Calenda farà discutere e a lungo.