Matteo Salvini, i primi nomi delle liste della Lega: sorpresa Matone

La Lega prepara le liste per il voto del prossimo 25 settembre. Come abbiamo già anticipato sarà una valanga rosa. La Lega infatti avrà il 56 per cento di candidate da Nord a Sud. Una vera e propria lezione di stile al Pd che di fatto accusa sempre il centrodestra di sessismo e di maschilismo. Ma la Lega va oltre e di fatto ha annunciato i primi nomi per le liste da presentare agli italiani il prossimo 25 settembre.I sottosegretari uscenti della Lega Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso saranno candidati in collegi uninominali alla Camera.

In particolare: Freni nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia. Il capogruppo Riccardo Molinari correrà in Piemonte, il ministro uscente Giancarlo Giorgetti in Lombardia. Sempre in Lombardia, tra gli altri ci sarà spazio per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa. L’altro vicesegretario Lorenzo Fontana sarà schierato in Veneto. Tra i volti nuovi, nel Lazio si segnala Simonetta Matone. Insomma il nodo liste per il Carroccio sembra essersi sciolto. Matteo Salvini in mattinata aveva annunciato: "Oggi chiudiamo per le liste". E a quanto pare la parola è stata mantenuta.