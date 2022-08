Enrico Letta a Giorgia Meloni: "Viva le devianze", ricoperto di insulti

22 agosto 2022 a

"Io lo penso e lo dico, Viva Le Devianze": il recente messaggio che Enrico Letta ha scritto su Twitter ha scatenato parecchia confusione nonché polemiche. Ma a cosa si riferisce il segretario del Pd? Molti utenti hanno commentato in maniera ironica sotto alla sua dichiarazione, manifestando la mancata comprensione di quello che il leader dem voleva dire. Qualcuno, infatti, ha scritto: "Comprendo le intenzioni, ma è un tweet frettoloso... devianza da cosa? A volte è meglio tacere". Qualcun altro invece: "Devianze sono anche adolescenti annoiati che si riuniscono in bande per fare atti vandalici o peggio. Bisogna specificare bene cosa si intende".

Il messaggio, insomma, non è stato per nulla chiaro. Probabilmente, però, Letta si riferiva a uno degli ultimi video di Giorgia Meloni. Un filmato nel quale la leader di Fratelli d'Italia si dice pronta "a valorizzare lo sport e gli stili di vita sani. Investire sul diritto allo sport significa investire sul futuro, coltivare i talenti, combattere le droghe, crescere le nuove generazioni di italiani cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere".

E' probabile che Letta si riferisca proprio alla Meloni perché quest'ultima utilizza il termine "devianze" nel suo video. In particolare, afferma: "Quanti ragazzi - lasciati soli - sono finiti per essere inghiottiti dalle devianze? Investire sui giovani significa investire sul futuro, coltivare il talento, combattere le droghe, le devianze, crescere nuove generazioni di italiani sani e determinati, carichi di quel valore che solo lo sport può dare". Il messaggio di Letta, però, è troppo breve: difficile capire a cosa si riferisca di preciso.