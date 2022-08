Guido Crosetto, appello a Draghi sull'energia: "Ecco cosa deve fare oggi"

24 agosto 2022 a

Il tema energia è ormai in cima alla classifica dei problemi più gravi da risolvere in Italia. La crisi energetica che incombe sul Paese ha alla base il taglio delle forniture da parte di Mosca. E adesso il timore è che ci possa essere una interruzione totale dei rifornimenti oppure che ci sia un’altra impennata nei prezzi. Problemi che diversi Stati in Europa hanno pensato di fronteggiare attraverso un piano di razionamenti.

Secondo Guido Crosetto, molto attento al tema, Mario Draghi e tutto il suo esecutivo dovrebbero fare qualcosa in più per fronteggiare la situazione. A tal proposito l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia su Twitter ha scritto: "Penso che Palazzo Chigi, oggi, sul tema energia, dovrebbe mettere ad un tavolo le persone che si occupano del settore e possono proporre passi concreti, con tutte le forze politiche".

Nel tweet, poi, Crosetto ha citato i rappresentanti delle principali forze politiche, ovvero Giorgia Meloni, Enrico Letta, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda. In molti hanno commentato il suo appello. Qualcuno ha scritto: "Ma persone serie, non come le virostars!", qualcun altro invece: "Idea giusta, ma non so quanto sia praticabile. Senza polemica, infatti, si poteva fare prima, senza sfiduciare il governo per incassare “dividendi”. Detto questo, se lo facessero, dimostrerebbero di essere veri patrioti e non dei populisti da strapazzo".