Luigi Di Maio provoca? Salvini risponde: "Sappiamo dove si sente più a suo agio"

Luigi Di Maio provoca? Matteo Salvini risponde. L'ex grillino, ora a capo di Impegno civico, ha pubblicato ieri un meme in cui lui e il leader della Lega si sfidano sul ring nei panni rispettivamente di Rocky e Drago. Un fotomontaggio, quello pubblicato dal ministro degli Esteri sui suoi profili social, che ha fatto parecchio discutere. "Un amico mi ha appena girato questo meme che condivido con voi - ha scritto Di Maio a corredo della foto -. In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito".

Continuando con l'ironia, Di Maio ha scritto: "Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location. Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c'è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi. Io ci sono, Impegno Civico c'è". Alla fine anche l'emoji di un'ape a chiudere il tutto. Ape che rappresenta il simbolo del suo nuovo partito.

La risposta della Lega non ha tardato ad arrivare. Sui canali social del Carroccio, infatti, si può leggere: "Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una comoda poltrona dove sappiamo che Di Maio si sente più a suo agio".