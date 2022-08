Dritto e Rovescio, Salvini: "L'Europa non si muove sul gas? Cosa deve fare l'Italia"

25 agosto 2022 a

Matteo Salvini ha aperto la prima puntata di Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio e tornata in anticipo per via delle elezioni del 25 settembre. Il segretario della Lega ha affrontato la spinosa questione del gas, il cui prezzo ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa.

Cosa fare se l’Europa non si muove e non mette un tetto? “Occorre intervenire a livello italiano - ha dichiarato Salvini - sbloccando tutti gli impianti energetici che sono bloccati dalla burocrazia, estraendo il gas ad esempio nell’Adriatico, perché altrimenti ce lo fregano i croati, liberando tutti gli impianti fermi, i pannelli solari, gli impianti fotovoltaici ed eolici. E poi in prospettiva tornando a investire nel nucleare”.

Sulla questione è arrivato l’allarme anche di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. “Tutti i giorni assistiamo a un aumento del prezzo del gas - le parole rilasciate ai microfoni del Tg1 - il governo Draghi può e deve intervenire. Il tetto al prezzo del gas se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale”. Altro intervento potrebbe essere “sganciare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, sospensione temporanea dei certificati Ets e riservare una quota della produzione dell'energia rinnovabile a costo amministrato alle aziende manifatturiere come fanno in altri Paesi".