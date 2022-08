Pd, Sara Battisti: "Il video di Ruberti? Può venire dal partito"

27 agosto 2022 a

Un'accusa che può travolgere il Pd. Sara Battisti, compagna di Albino Ruberti, in un'intervista al Corriere mette nel mirino i dem e avanza un'ipotesi: il video della rissa verbale di Ruberti che ha travolto il Pd romano potrebbe arrivare direttamente dai dem. "Non lo so. Ma provo un dispiacere profondo all'idea che qualcuno possa aver costruito ad arte questa cosa per colpire qualcun altro. Qualcuno magari persino nel mio partito. E mi chiedo perché, invece di affrontare un dibattito, fai una roba del genere...", ha affermato la donna. Poi sull'ipotesi di un complotto ha aggiunto: "Leggo che l'ex sindaco di Frosinone dice di aver visto il video.

E che avevano provato a darlo anche a "loro", e mi domando chi? A che scopo? E se penso che può essere qualcuno del mio partito qualche domanda me la faccio...".

Poi prova a spiegare cosa è successo quella sera e racconta la sua versione: "Parlavano del gol, Albino gli ha detto una cosa tipo: "Ma hai bevuto?". E lui è impazzito. Gli ha urlato di tutto". E ancora: "Vladimiro era lì perché era passato con la moglie a salutare il fratello, Francesco. Ha provato a calmare i litiganti, Albino e Lampazzi". Infine sul suo impegno in politica afferma: "Non sono ossessionata dalla politica. Per la politica non ho fatto un patto col diavolo...".