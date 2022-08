Sondaggio Tecnè per la Sicilia, i numeri segreti che imbarazzano Letta

30 agosto 2022 a

Con il 25 settembre sempre più vicini, i sondaggi delineano una netta vittoria del centrodestra dove anche in Sicilia ha la meglio. Stando alla rilevazione dell’istituto di ricerca Tecnè, realizzata per il Tg5, Renato Schifani sarebbe in testa all'avversario. Il candidato, nonché senatore di Forza Italia, vanta una forbice tra il 38 e il 42 per cento, seguito da Caterina Chinnici del centrosinistra, ferma tra il 27 e il 31 per cento. Dietro Cateno De Luca leader di Sud chiama Nord, tra il 12 per cento e il 16 per cento. Ancora: Nuccio di Paola del Movimento 5 Stelle che si attesta tra l’8 e il 12 per cento. Segue Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3 e 5 per cento. Altri candidati invece sono valutati tra il 2 e 4 per cento. Ancora alta, ossia al 52 per cento, la quota di chi si colloca tra gli incerti o nell’astensionismo.

Proprio nelle ultime ore, è arrivato il commento di Schifani sulle Regionali. Più convinto che mai, il candidato ha ammesso: "Non temo il voto disgiunto, perché non avverto questa tendenza" e "confido che i siciliani diano al centrodestra la maggioranza per garantire la stabilità di governo senza dovere cercare di volta in volta i voti in Assemblea regionale". "Ecco perché - conclude - mi rifiuto di pensare a eventuali alleanze: sono determinato a vincere".

Anche le sue idee in caso di vittoria sono chiare. Tra queste ci sono "la gestione virtuosa dei fondi europei, evitando scelte inutili e puntando decisamente su lavoro e infrastrutture; il coinvolgimento di fondi d'investimento per favorire lo sviluppo a partire dal turismo per incentivare l'industria cinematografica realizzando dei veri e propri set di produzione per valorizzare il patrimonio culturale e architettonico; l'avvio di un confronto con lo Stato per l'alta velocità in Sicilia".