Giorgia Meloni accolta così a Catania: un video pazzesco

Non ci sono dubbi. Un momento d'oro, per Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia. Momento delicatissimo, a 26 giorni dal voto, ma "benedetto". Almeno dai sondaggi: secondo l'ultima rilevazione Swg proposta da Enrico Mentana al TgLa7, FdI sfiora il 25% e sale di 1 punto in una settimana, e parimenti il Pd perde un punto in sette giorni. Insomma, il distacco tra prima e seconda forza, sulla carta, oggi si fa enorme.

Per non parlare del distacco tra le coalizione: il centrodestra gode di un vantaggio siderale sul centrosinistra frammentato. Ma di fatto, anche unendo quasi tutte le altre forze in campo, ad oggi appare impossibile togliere a FdI, Lega e Forza Italia la maggioranza relativa in Parlamento. Certo, quattro settimane di campagna elettorale sono lunghe, ma tant'è.

E si diceva: un momento d'oro, per la Meloni. Un momento d'oro descritto al meglio dalle immagini che potete vedere qui in calce. Ecco la leader dei Fratelli d'Italia entrare sul palco di Catania, dove si è tenuto un comizio elettorale, nella serata di lunedì 29 agosto. Il pubblico è gremito, su ogni lato della piazza. Applausi, cori. E lei che sorride, quasi stupita dall'enorme affetto della gente.