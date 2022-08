Salvini e Meloni, il "patto della braciola": retroscena, tutti i punti dell'intesa

30 agosto 2022 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, lontani ma vicini. Ieri i due leader di centrodestra erano impegnati in alcuni importanti incontri con i cittadini siciliani in vista delle elezioni: lei al mercato Vascone a Messina, lui alla Marina del Nettuno, sempre a Messina. Poi l'incontro all'ora di pranzo: i segretari di FdI e Lega si sono ritrovati al tavolo insieme e insieme avrebbero mangiato delle braciole e discusso di alcuni dei temi più importanti del momento. Ecco perché il Corriere della Sera parla del cosiddetto "patto della braciola".

"Noi siamo una squadra sola", avrebbero detto Meloni e Salvini. Lui poi avrebbe aggiunto: "In dieci minuti non possiamo parlare dello scibile umano, ma possiamo abbracciarci". Ieri la foto dei due leader di fronte al mare è diventata subito virale in rete. Tra gli argomenti di discussione - come si legge nell'articolo di Francesco Battistini sul Corsera - ci sarebbe stato anche il Ponte sullo Stretto: "La nostra è una civiltà che duemila anni fa costruiva i ponti in dieci giorni, non capisco perché ora ci mettono diecimila anni", avrebbe detto lei.

Diverse invece le posizioni sul tema sbarchi, soprattutto sulla questione del blocco navale. Anche se pure in questo caso un punto comune c'è. "La Sicilia non merita di finire sui giornali di tutto il mondo come un campo profughi", avrebbe detto il segretario del Carroccio, poi applaudito da tutti.