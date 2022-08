Matteo Renzi contro Di Maio: "Non esiste più, ecco che fine farà tra un mese"

30 agosto 2022 a

Un duro attacco quello che Matteo Renzi ha lanciato contro Luigi Di Maio, ex grillino e fondatore di Impegno civico. "Di Maio mi attacca per dimostrare che politicamente esiste ancora. No, non esiste più - ha scritto il leader di Italia Viva su Twitter -. Si occupi di politica estera, signor Ministro, se ne è capace. Pensi a Kiev, Taiwan, Tripoli. Poi tra un mese lascerà finalmente la Farnesina tornando ad attività per le quali è più portato".

Di Maio aveva parlato di Renzi nell'intervista rilasciata a Maria Latella su SkyTg24. Il ministro degli Esteri, in particolare, aveva fatto riferimento al possibile futuro politico del cosiddetto Terzo Polo: "Non mi meraviglierebbe vedere in futuro nella stessa maggioranza Renzi, Calenda, Salvini, Berlusconi e Meloni. Calenda, con la scelta di autoisolarsi, aiuta Meloni e Salvini. Renzi e Calenda sembrano voler ammiccare più alla destra che riportare Draghi al governo, è molto probabile che stiano cucinando questa coalizione".

Ma non è tutto. Di Maio, nel corso dell'intervista, ha attaccato anche il centrodestra: "Se per eleggere la prima donna presidente del Consiglio devo riavere Salvini ministro dell'Interno e Berlusconi presidente del Senato, il problema non è la Meloni in sé, ma la coalizione che rappresenta: sono quelli che hanno buttato giù Draghi, una coalizione di irresponsabili".