Pd, i dem finalmente vincono... le elezioni in Canada

«Aveva una casetta piccolina in Canadà, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canadà. Ma un giorno Pinco Pallo per dispetto l’incendiò. Lui fece un’altra casa piccolina in Canadà, con vasche pesciolini e tanti fiori di lillà». Questa filastrocca per bambini è perfetta per fotografare la gioia infantile con cui la sinistra nostrana ha accolto la vittoria di Marc Carney ad Ottawa.

Il leader del Partito Liberale ha battuto con due punti e mezzo di scarto (43,7% a 41,3%) il candidato conservatore, Pierre Poilievre, che in tre mesi ha bruciato il vantaggio di oltre il 20% che i sondaggi gli accreditavano a gennaio. Analisti e progressisti di casa nostra, spesso la prima categoria è un sotto insieme della seconda, non stanno più nella pelle, sembra che abbiano trionfato loro, forse perché Carney è un banchiere, e quindi sentono in qualche modo aria di casa.