Mara Carfagna zittisce Giuseppe Conte: "Dagli amici della Cina?"

Mara Carfagna risponde a Giuseppe Conte: "Lezioni di democrazia dagli amici di Cina e Venezuela? No grazie. Caro Giuseppe Conte, la salute della democrazia è a rischio per l'uno-vale-uno, per chi ha portato in Parlamento incompetenti e irresponsabili. Non certo per la presenza dell'italiano più rispettato al mondo", ovvero Mario Draghi, scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

In una intervista a La Stampa, Mara Carfagna ha sottolineato che il terzo polo Azione-Italia Viva "è l'unico schieramento che propone la continuità con il metodo Draghi e, se risulterà possibile, il ritorno di Draghi stesso. Rispondiamo in tutta evidenza a una 'domanda' del Paese. Guarda a noi quella parte d'Italia che è arrabbiata per la crisi e che vuole esprimere anche un voto di protesta contro chi ha determinato elezioni anticipate in una fase così complessa".

Quindi ha attaccato Forza Italia. Il ministro imputa al suo ex partito "l'errore politico" molto grave di aver aperto la crisi: "Non è di quelli che si riparano facilmente anche con un leader così popolare" come Silvio Berlusconi. E sulle accuse di "Calenda pariolino" risponde: "Etichette da quattro soldi. Noi difendiamo, e siamo i soli a farlo, il più grande investimento sociale degli ultimi vent'anni, il Piano nazionale di Ripresa. Le posizioni elitarie vanno cercate altrove, tra chi per posa ideologica chiede di ridiscutere quel piano, tra chi è pronto a liquidarlo, tra chi non lo ha mai votato e forse nemmeno conosce la sua portata sociale per i lavoratori, chi si sposta in treno, i pendolari, le madri lavoratrici, le decine di migliaia di ragazzi che non hanno il tempo pieno a scuola, i territori privi di servizi sociali o sanitari".