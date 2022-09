Dritto e Rovescio, Di Maio inchioda Conte: "Bollette alle stelle? Perché c'è lui dietro"

02 settembre 2022 a

Riprende Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio subito richiamato in servizio su Rete 4, già dalla serata di ieri, giovedì 1 settembre. Già, siamo in piena campagna elettorale e al voto mancano poco più di 20 giorni. Arieccoci, insomma. E nella prima puntata della nuova stagione, tra gli ospiti, ecco anche Luigi Di Maio, ex grillino e leader del partitino Insieme per il futuro, il quale si concede a un'intervista a tu-per-tu con Del Debbio.

E nel corso del colloquio, Giggino si scaglia contro il suo acerrimo nemico, Giuseppe Conte, tornando ai giorni della crisi di governo innescata dal M5s. "Il governo in ogni caso andava a scadenza marzo dell'anno prossimo, non c'erano anni davanti ma solo qualche mese - premette Di Maio -. Ma se si ricorda noi a luglio avevamo detto a Giuseppe Conte: non facciamo cadere questo governo perché stiamo per entrare nella fase più acuta della crisi energetica. Dove siamo oggi? Alla fine di agosto, inizio settembre, con il picco del prezzo del gas. Mi spiace, ma si poteva evitare la crisi di governo", afferma.

"Gli italiani non si meritavano né una campagna elettorale ad agosto, volevano riposarsi e prendersi qualche giorno di stop, né tantomento le bollette in queste condizioni e un governo senza tutti i poteri che servono per affrontare questo problema. Credo insomma che chi ha fatto cadere il governo ha davvero sbagliato e ha messo l'Italia in una situazione molto critica", conclude il super-governista Luigi Di Maio (che dovrebbe salvare la sua poltrona grazie alla candidatura de facto con il Pd).