Matteo Salvini alla Messa: "Prima di parlare, legga cosa ho detto"

Matteo Salvini mette nel mirino il ministro all'Università e alla Ricerca, Maria Cristina Messa. Al centro dello scontro c'è il numero chiuso a Medicina che la Lega vorrebbe abolire. Il Carroccio ha proposto infatti un sistema che renda libero l'accesso al primo anno con una scrematura in base al merito e ai voti al termine del primo anno accademico. Ma a quanto pare il ministro Messa non condivide la proposta del Carroccio e in un intervento a Sky Tg24 ha affermato che sono necessari almeno 7-10 per formare personale medico. "Il numero programmato adesso è aumentato", dice Messa che aggiunge che "può aumentare ancora". L’alternativa al test d’ingresso potrebbe essere una selezione "prima dell’accesso, attraverso il percorso di orientamento e test durante gli ultimi anni delle scuole superiori".

Poi passa al modello francese citato da Salvini. Messa porta il dato secondo il quale solo il 30% degli studenti prosegue oltre il secondo anno. "Quel 70% che non passa cosa fa? E poi, saremo in grado di fare una formazione e una valutazione uguale in tutta l’Italia, cosa che bene o male con il test succede?", ha aggiunto. Pronta la replica di Salvini: "Ministro, prima di commentare sarebbe utile leggere. Noi proponiamo, come in Francia, di permettere a tutti l’accesso al primo anno di Medicina, e la scelta su chi prosegue non avviene col quiz a crocette all’inizio, ma alla fine del primo anno in base ai voti e al merito. Con la volontà e l'organizzazione degli spazi anche l'Italia può premiare il merito, non la fortuna".