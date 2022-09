Roberto Speranza, imbarazzo totale: ecco le foto del suo comizio

04 settembre 2022 a

Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto un comizio a Firenze. Presenze? Pochine, non certo una adunata oceanica, come si può vedere dalla fotografia qui nel testo.

Ecco come vuole far votare 660mila italiani: l'ultima bassezza di Speranza

«Perché non arriva una parola chiara sui vaccini? Ho sfidato Giorgia Meloni a un confronto su questo, perché continuano a usare parole che sembrano fare l'occhiolino a chi si è battuto contro i vaccini, contro le misure, contro le scelte di tutela del diritto alla salute?» si è chiesto Speranza dal palco, portando avanti il consueto attacco al centrodestra sul Coronavirus e la strategia anti-pandemia.

«Questa è una destra pericolosa da questo punto di vista che può portare a sbattere il Paese. In queste ore non dicono una parola chiara per fare l'occhiolino ai no vax», ha concluso sparando a zero Speranza. Ma come detto, ad ascoltarlo erano davvero pochi...