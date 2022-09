Giorgia Meloni, indiscrezioni: ecco il nome del ministro dell'Economia

04 settembre 2022 a

Le elezioni si avvicinano. Scontato, dunque, che i partiti pensino alla compagine ministeriale, per quanto il discorso rimanga privato e lontano dal dibattito pubblico. E dei nomi su cui ragiona Giorgia Meloni dà conto La Stampa, in un retroscena tutto dedicato alle strategie di Fratelli d'Italia da qui al 25 settembre e nelle settimane successive.

Secondo il quotidiano torinese, Roberto Cingolani potrebbe restare ministro anche con la Meloni, che "ha già fatto sapere al Quirinale di essere disposta alla massima collaborazione istituzionali su quattro nomi, quelli sui quali il Capo dello Stato ha sempre messo bocca: Interni, Esteri, Difesa e Tesoro".

Ovviamente, una delle poltrone più pesanti e attenzionate è quella del Tesoro, il ministero dell'Economia, per la quale sarebbero già stati scartati Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli (gli ultimi due sarebbero indisponibili).

Nelle settimane scorse si era parlato di Fabio Panetta, dato per molto vicino alla Meloni, che però secondo La Stampa ora ambirebbe a succedere ad Ignazio Visco al vertice di Bankitalia. Ed è in questo contesto che, assicura il quotidiano torinese, starebbe prendendo quota per il ministero dell'Economia un nome a sorpresa: quello di Luigi Buttiglione, ex funzionario di via Nazionale e dunque della banca di investimento Brevan Howard. Un nome di altissimo profilo.