Giorgia Meloni, "scelti quattro ministri chiave": la prima mossa da premier

Il prossimo 25 settembre Giorgia Meloni potrebbe realizzare l’obiettivo di una vita, quello di salire a Palazzo Chigi e diventare la prima premier donna nella storia italiana. Tutto sembra apparecchiato per questo epilogo, dato che ogni sondaggio dà Fratelli d’Italia di gran lunga primo partito e che il centrodestra ha circa 20 punti di vantaggio sul centrosinistra.

Un divario che appare incolmabile: dovrebbe verificarsi un ribaltone clamoroso alle urne per impedire la netta vittoria della coalizione guidata dalla Meloni. Stando a quanto riporta Repubblica, la leader di Fdi è concentrata sulla campagna elettorale ma sta anche già pensando al post-voto, quando dovrebbe esserle affidata la responsabilità di formare un governo. La Meloni sembra avere le idee chiare: “Immagina quattro ministri di provata fedeltà euroatlantica sulle poltrone di Economia, Esteri, Difesa e Interni”, si legge su Repubblica. Una sorta di messaggio, con quattro ministeri chiave che sarebbero blindati per rassicurare tutti all’estero.

“Ha in mente per il ruolo forse più operativo dell’intero esecutivo - prosegue Repubblica - quello di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un uomo dai rapporti oliati con Washington. E sa che può raggiunger questo obiettivo soltanto in un modo: facendosi scudo con il Colle”. Inoltre Repubblica parla di Roberto Calderoli come possibile presidente del Senato.