Giorgia Meloni a valanga contro Letta: "Tutto falso", la fake svelata in diretta

12 settembre 2022 a

a

a

Tra gli argomenti toccati e affrontati da Giorgia Meloni ed Enrico Letta nel confronto moderato da Luciano Fontana su Corriere Tv ci sono anche il Pnrr e i fondi del Nex Generation Eu. I due leader hanno avuto un botta e risposta parecchio acceso sul tema. "Non è vero che Fratelli d'Italia ha sostenuto il Next generation Eu", ha subito attaccato il segretario del Pd, che ha accusato la sua avversaria di mentire.

"Berlusconi e Salvini... ?": Enrico Letta, il disastro del piddino di fronte alla Meloni

"È una cosa falsa - ha continuato imperterrito Letta -. FdI non ha mai votato a favore". Immediata e piccata la replica della leader Meloni, che ha smentito categoricamente il segretario dem: "Mi spiace che non si riesca a evitare le fake news neanche in presenza, sono un po' preoccupata che la sinistra costruisca i suoi racconti e poi li difenda". Secondo la Meloni, insomma, non è certo lei quella che mente sull'argomento.

"A pagina 42...". Faccia a faccia, Meloni disintegra Letta a tempo record: un trionfo

La leader di centrodestra, infatti, è poi andata avanti con tono netto e deciso: "Saprò io quali sono le posizioni di FdI su questo tema. Non sono abituata a dire un'altra cosa in campagna elettorale, come accade dalle vostre parti". Una puntualizzazione necessaria da parte della Meloni, che ha detto di essere abituata a prendere una posizione e a difenderla e rivendicarla quando è giusta.