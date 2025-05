Meloni fa bene a evitare Macron e Merz: volenterosi e senza voti

«Nel precedente viaggio in treno c’era anche Draghi». È stato uno dei commenti più usati in queste ore per dire non si sa bene cosa, se non che l’attuale premier Giorgia Meloni fosse lontana da Kiev dove invece erano presenti il presidente francese Emmanuel Macron, col nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, il britannico Keir Starmer e il polacco Donald Tusk. Secondo la solita sinistra e il solito schieramento di penne, la Meloni sarebbe sostanzialmente irrilevante. Ah sì? E chi sarebbero quelli rilevanti? Onestamente l’analisi è assai sfocata, del resto basta guardare il peso delle leadership in campo per verificare che la sola leader nel pieno delle forze politiche ed elettorali sia Giorgia Meloni. A meno che il peso del popolo sovrano, nella tanto osannata democrazia occidentale, non conti più un tubo.

Emmanuel Macron è un presidente in forte crisi da tempo e, nonostante il suo continuo agitarsi persino nelle ore precedenti il funerale di Papa Francesco con tanto di incontri con Andrea Riccardi (altro che prendersela con questo giornale...), difetta del sostegno dei propri connazionali. Ultimamente Macron anima il dibattito sulla corsa alle armi e per investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale o del nucleare perché sa che incasserebbe molti dei fondi messi a disposizione. In poche parole dovremmo indebitarci per fare ricchi i francesi, i quali non mollerebbero la guida delle euro-politiche di Difesa e l’agenda estera. Se così fosse, no grazie; ci basta vedere i guai che hanno combinato i galletti: gli ultimi si registrano in quell’Africa dove le loro ex colonie ribolliscono in continuazione.