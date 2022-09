CartaBianca, Fagnani inchioda Conte: "Grazie alle armi italiane", il grillino balbetta

14 settembre 2022 a

a

a

Giuseppe Conte, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, entra nel merito della questione ucraina e dell'invio di armi. "Non so perché questo governo vuole un elenco secretato delle armi, e addirittura vuole passare dal Copasir per riferire su questi invii. In Germania e negli Stati Uniti l'elenco è pubblico, sono sui siti quantità e tipologie di armi", dice il leader del Movimento 5 stelle. Che aggiunge: "Non credo che in questo momento l'Ucraina abbia bisogno di qualche ulteriore carro blindato Lince o qualche ulteriore mezzo militare italiano, per quel poco che possiamo mandare. La Gran Bretagna già da sola forse invia quanto tutta l'Unione europea, gli Stati Uniti non ne parliamo".

Video su questo argomento "Finita la pacchia? Cosa volevo dire". Giorgia Meloni zittisce tutti

In questo momento, prosegue Conte, "manca all'interno dell'alleanza atlantica un alleato che abbia la capacità diplomatica, di dialogare e di indirizzare e impostare un negoziato di pace. Se continua così, potremmo andare avanti per anni senza nessuna soluzione". Quindi lancia una frecciata all'ex collega di partito Luigi Di Maio: "L'Italia tradizionalmente ha sempre espresso questa capacità, è qui che può essere protagonista. È un problema anche di visione, ma l'Italia ha un ministro degli Esteri completamente distratto".

"Posso dire cosa ho in comune con Gasparri?", la frase che spiazza la Merlino

Ma sulla rivincita dell'Ucraina a Kharkiv precisa: "Ci mancherebbe che mi dispiace che la controffensiva ucraina abbia avuto un risultato... Pensavate che fossimo favorevoli a una controffensiva russa?". A questo punto Francesca Fagnani, che è ospite in studio, lo inchioda: "Gli ucraini l’hanno fatta anche grazie alle armi italiane".